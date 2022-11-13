Москва, , 23:34 — REGNUM Клип российского исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню «Вороны мои» за три дня после публикации собрал более 1,7 млн просмотров на видеосервисе YouTube. Информация была опубликована 13 ноября на сайте платформы.

Певец SHAMAN Кадр из интервью для Станислава Ярушина

Отметим, что при этом видео собрало более 111 тыс. лайков и более 20 тыс. комментариев. Как отметил Дронов, он сам выступил в качестве автора сценария и креативного продюсера клипа.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее известный видеоблогер Александр Уманчук, являющийся автором YouTube-канала Umanchannel, обвинил SHAMAN`а в плагиате.