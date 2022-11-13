Вашингтон, 13 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. У Китая нет причин отказываться от поддержки России на саммите G20, считают, как пишет The Washington Post, европейские чиновники.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Так, неназванный чиновник из Европы заявил изданию, что позиции Москвы и Пекина перед началом саммита очень близки. При этом автор материала полагает, что на саммит не стоит возлагать больших ожиданий.

В свою очередь эксперт в области консалтинга Дуглас Редикер отметил, что странам на саммите вряд ли удастся достичь консенсуса.

Напомним, ранее Global Times сообщило, что страны Запада во главе с США вместо того, чтобы решать мировые проблемы, хотят перенести геополитическое противостояние на площадку «Группы двадцати» (G20), где они смогут «рассорить» участников саммита.