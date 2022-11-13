Пекин, 13 ноября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Страны Запада во главе с США вместо того, чтобы решать мировые проблемы, хотят перенести геополитическое противостояние на площадку «Группы двадцати» (G20), где они смогут «рассорить» участников саммита. Об этом 13 ноября пишет Global Times.

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«Нынешняя позиция стран Запада во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы «поссориться», — отмечается в статье.

В тексте материала говорится, что приблизительные прогнозы о том, кто станет «их мишенью и что они им скажут», уже сделаны.

По мнению автора, участники саммита решительно осудят подобное поведение Запада.

Как передавало ИА REGNUM, 15–16 ноября на Бали пройдёт саммит G20.