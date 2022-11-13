Лос-Анджелес, США, , 23:22 — REGNUM Кинокомикс студии Marvel «Чёрная пантера: Ваканда навеки» возглавил рейтинг кинопроката США, собрав в дебютные выходные $180 млн, сумма общемировых сборов картины за обозначенный период составила — $330 млн. Об этом 13 ноября сообщает портал Box Office Mojo.

Чёрная Пантера Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США

В топ-5 проката США также вошли картины «Чёрный Адам» (собрал $8,6 млн за выходные, текущий результат в мировом прокате — $352,2 млн), «Билет в Рай» ($6,1 млн; $149,9 млн), «Крокодил Лайл» ($3,2 млн; $72,6 млн) и «Улыбка» ($2,3 млн; $209 млн). Сиквел «Чёрной пантеры» оказался в этом рейтинге единственной новой картиной.

Напомним, в предыдущие выходные (4-6 ноября 2022 года) в американском прокате лидировал кинокомикс «Чёрный Адам» с суммой сборов $18,2 млн. Как отмечают аналитики, зрители США крайне быстро теряют интерес к этой картине DC с Дуэйном Джонсоном в главной роли, на текущий момент она собрала в мире лишь $151,1 млн, при том, что её производство обошлось в $195 млн.

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