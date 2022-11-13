Берлин, 13 ноября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в центре Стамбула. Об этом сообщила в Twitter представитель президента ФРГ Керстин Гаммелин.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Сообщение об ужасном взрыве в оживленном районе Стамбула потрясло меня. Я мысленно нахожусь с близкими жертв, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — отметил Штайнмайер.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в Стамбуле 13 ноября. ЧП произошло на туристической улице Истикляль. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще более 80 получили ранения.