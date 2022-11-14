Бали, Индонезия, , 10:13 — REGNUM Фотография, опубликованная в Telegram-канале официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, на которой видно, как американская делегация во главе с президентом США Джозефом Байденом слушают речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Бидон просто не понял, где находится», — отметил Андрей А.

Многие пользователи пришли к выводу, что, несмотря на оголтелую русофобскую политику, западные страны продолжают прислушиваться к голосу Москвы.

«Ну вот, и слушать уже начали. То ли ещё будет», — написала Татьяна Д.

«Всем интересно послушать Лаврова. У него точно есть, чему поучиться», — считает Альбина Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что раньше Америка просто отмахивалась от диалога с Россией, а теперь, когда наши взаимоотношения дошли до крайней точки кипения, начали внимательно следить за движением губ представителей Российской Федерации.

«США так борются с Россией, что просто слушают наших политиков и не пропускают ни одного выступления», — поделился своим мнением Илья Б.

«Поразительно! И теперь делегация США и Британии и всех Европейских стран бегут и спотыкаются, спешат послушать то, что рассказывает Лавров», — подметил Владимир К.

Часть людей полагает, что западные делегаты по какой-то причине вдруг забыли свои обещания устроить тёмную России на саммите G20. Как оказалось, они совсем не против послушать речь главы внешнеполитического ведомства России.

«А ещё говорили, что будут игнорировать наши выступления», — написал Богдан Г.

«На саммите G20 не удалось бойкотировать Лаврова, некоторым представителям из ЕС, хотя они обещали устроить демарш», — указывает Натали П.

«А как вообще они планировали Лаврова бойкотировать? Его выступление всё равно будет везде, по всему миру звучать», — пишет Богдан Г.

Нашлись и те, кто считает важным новость о том, что президент Соединённых Штатов Америки соизволил посетить выступление российского министра иностранных дел. Граждане считают, что России важно, чтобы её голос слышали наши друзья, с которыми нам предстоит выстраивать стратегически важные отношения.

«Да какая разница, присутствовал Байден или нет на выступлении. Не надо делать из этого суперновость», — указывает Оля З.

«А нам-то какое дело? Или МИДу так важно, чтобы делегация США одобрила выступление нашего дипломата? Мы точно суверенная и независимая страна?» — спрашивает Геннадий О.

«Вообще плевать, кто там из недружественных стран Лаврова слушал. Россия будет с теми разговаривать, кто к нам дружелюбно относится. На остальных с высокой колокольни», — написал Денис И.

Напомним, 13 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале фотографию с выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индонезии, на которой видно, как американская делегация во главе с президентом США Джозефом Байденом слушают речь российского министра.