Москва, , 23:31 — REGNUM Известный видеоблогер Александр Уманчук обвинил исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) в плагиате. Ролик он разместил на своём YouTube-канале Umanchannel.

SHAMAN Okras

В своём видео Уманчук, в частности, сравнил Дронова со скандальным рэпером Моргенштерном (Алишер Валеев) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), и заявил, что между этими двумя исполнителями «не такая уж большая разница». Он также рассказал, «как такие звёзды как Шаман манипулируют своих зрителей» и сообщил, «сколько в 2022 году можно заработать на патриотической теме».

Видеоблогер обратил внимание зрителей, что музыкальные темы в песнях SHAMAN`а якобы подозрительно похожи на хиты российских и зарубежных исполнителей. Уманчук также заявил, что Дронов делает свою работу некачественно, назвал его аранжировки дешёвыми, а музыку — пустой. «Пустая музыка, которую можно назвать по сути плагиатом чистой воды», — так охарактеризовал работы SHAMAN`a блогер.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 10 ноября 2022 года SHAMAN выпустил новый клип на песню «Вороны мои». Незадолго до этого, 1 ноября 2022-года основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв обвинил Дронова в притворном патриотизме.

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