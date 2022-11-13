Лондон, 13 ноября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Правительство Великобритании приняло решение усилить меры безопасности для охраны плавучего трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения на юге Атлантики, пишет Express.

Трубопровод

Отмечается, что это якобы было сделано на фоне «интереса со стороны России к трубопроводу».

«Обеспокоенность возникла в прошлом месяце, когда британские службы безопасности получили доступ к спутниковым снимкам, которые показали, что Россия проявляет явный интерес к участку трубы», — пишет таблоид.

После этого Британия направила на остров «команду службы безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива».