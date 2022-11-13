Минск, , 22:21 — REGNUM Соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле направил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 13 ноября сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«От имени белорусского народа и от себя лично примите глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, — говорится в соболезновании. — Республика Беларусь решительно осуждает этот циничный и бесчеловечный поступок».

Президент Белоруссии пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого происшествия, а также передал слова поддержки родным и близким погибших.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в Стамбуле 13 ноября. ЧП произошло на туристической улице Истикляль. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще более 80 получили ранения.