Ханты-Мансийск, 14 ноября 2022, 06:24 — REGNUM В северных регионах России, в том числе в Югре, тенденция к повышению среднегодовых температур атмосферного воздуха будет сохраняться и далее. К такому выводу пришли учёные Нижневартовского государственного университета (НВГУ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.
Группа исследователей из НВГУ, изучающих климат на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на основании многолетних исследований отметила, что в пределах северных широт, наблюдается современное потепление климата, вызывающее заметное смещение границ природных зон.
Отмечается, что последние три года на метеостанциях настроена зональная бореальная сеть климатических наблюдений с автоматической передачей и фиксацией данных в течение года. Таким образом исследователи проанализировали годовые показатели температуры воздуха по метеостанциям Березово, Октябрьское, Ханты-Мансийск, Угут и Нижневартовск. Выяснилась, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таёжной зоне.
По мнению географов, тенденция к повышению среднегодовых температур будет сохраняться и далее. Вполне вероятно, что жителей Югры вновь ждёт тёплая зима, ранняя весна, продолжительное лето и ноябрь с лужами, отмечают учёные.