Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В северных регионах России, в том числе в Югре, тенденция к повышению среднегодовых температур атмосферного воздуха будет сохраняться и далее. К такому выводу пришли учёные Нижневартовского государственного университета (НВГУ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Komanda-k.ru Югра

Группа исследователей из НВГУ, изучающих климат на территории Ханты-Мансийского автономного округа, на основании многолетних исследований отметила, что в пределах северных широт, наблюдается современное потепление климата, вызывающее заметное смещение границ природных зон.

Отмечается, что последние три года на метеостанциях настроена зональная бореальная сеть климатических наблюдений с автоматической передачей и фиксацией данных в течение года. Таким образом исследователи проанализировали годовые показатели температуры воздуха по метеостанциям Березово, Октябрьское, Ханты-Мансийск, Угут и Нижневартовск. Выяснилась, что климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таёжной зоне.

«Минимальная температура воздуха, по данным метеорологической станции Нижневартовска, достигла отметки всего — 34,5 градусов по Цельсию. Появился новый температурный рекорд — 13 февраля 2020 года температура воздуха поднималась до аномального значения +12,1 градусов по Цельсию. Вслед за зимним сезоном, весна 2020 года также отметилась рекордами. Особенно — май, когда средняя температура воздуха составила +13,8 градусов по Цельсию, что соизмеримо с показателями температуры воздуха летних месяцев северных широт. При анализе показателей динамики средней годовой температуры воздуха в Нижневартовске за три последних десятилетия выявлено, что наиболее тёплым стало последнее десятилетие», — пояснила доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова.

По мнению географов, тенденция к повышению среднегодовых температур будет сохраняться и далее. Вполне вероятно, что жителей Югры вновь ждёт тёплая зима, ранняя весна, продолжительное лето и ноябрь с лужами, отмечают учёные.