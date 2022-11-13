Берлин, 13 ноября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20, сообщает 14 ноября DPA.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20… Я не думаю, что это (решение) изменится в последнюю секунду. Если это произойдёт, меня бы это порадовало», — заявил Шольц.

Он также призвал Москву выступить с предложениями об урегулировании ситуации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит состоится на Бали 15–16 ноября. Ожидается, что российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

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