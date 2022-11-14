Лондон, , 10:10 — REGNUM Заявление главы британского Министерства финансов Джереми Ханта о том, что ответственность за тяжёлое экономическое состояние и рецессию в Великобритании несёт Российская Федерация, которая начала специальную военную операцию на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«То есть, когда Россия где-то начинает стрелять, то в королевстве начинается нестабильность, рецессия и диарея?» — спрашивает Василий Г.

Многие пользователи даже не были удивлены столь бездоказательному обвинению, поскольку западные страны практически поголовно взяли на вооружение проверенную формулу — «обвиняй во всех бедах Россию, чтобы население не догадалось, что виноват во всём ты».

«Опять Путин виноват! Да что же такое! Вездесущий и всемогущий», — шутит Нина Е.

«Я балдею в этом зоопарке! Россия и только Россия во всем виновата. А как же тогда полтора процента мирового ВВП? Что-то пазл не складывается. Не могли полтора процента так повлиять на мировую экономику. Значит все-таки не полтора. Объективности ради», — отметил Александр С.

Некоторые комментаторы напомнили Ханту, что именно Великобритания в купе со всем коллективным Западом осуществила наступление НАТО в сторону российских границ и уже покусилась на вовлечение в альянс территории бывшей УССР. Именно такая агрессия и побудила Российскую Федерацию сказать решительное нет захватнической миссии западных стран.

«Сами лезут к нам, а виноваты — мы. Жировали на дешёвых энергоресурсах, но Россия сказала: «Всё, лавочка закрыта!». Лизка грозилась, теперь другой грозится. Детский сад. Не могут порядка в своей стране навести, а указывают, как нам жить», — пишет Валентина З.

Часть людей полагает, что британцам стоило бы уже осознать наконец, что корень всех их проблем кроется не во внешнем мире, а в их политиках, которые предпочитают играть в геополитические игры, невзирая на то, в каком положении из-за этого оказываются простые граждане Великобритании.

«Тогда за что этот министр финансов зарплату получает, коль пытается списать свою некомпетентность на страну, которая к их экономике не имеет никакого отношения? С такими управленцами Великобритании, похоже, скоро будет кирдык», — предполагает Владимир Н.

«Чем больше санкций и провокаций в отношении России, тем глубже экономика Великобритании и всей Европы в выгребной яме», — поделилась своим мнением Лилия Ф.

Нашлись и те, кто заметил, что западные политики ведут себя крайне непоследовательно, делая противоречащие друг другу заявления.

«У них шизофрения. Сначала они говорят, что Россия — страна бензоколонка с убитой экономикой и ничего не может в экономическом плане, а потом пишут, что Россия влияет на экономику самых богатых стран мира», — подметил Кирилл Т.

Напомним, 13 ноября глава британского Министерства финансов Джереми Хант заявил в интервью The Times о том, что ответственность за тяжёлое экономическое состояние и рецессию в Великобритании несёт Российская Федерация, которая начала специальную военную операцию на территории бывшей УССР.