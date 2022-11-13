Париж, 13 ноября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со взрывом на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября выразила глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом она сообщила в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Глубокие соболезнования Турции и семьям погибших в результате взрыва в Стамбуле», — написала она.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел на туристической улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще более 80 получили ранения.