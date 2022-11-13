Москва, 13 ноября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в центральном матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

ФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Скопинцев (40’ Даниил Фомин) и Муми Нгамалё (63’). Единственный гол «красно-синих» на 65-й минуте забил российский хавбек Иван Обляков.

Составы команд:

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Нгамалё (Паршивлюк, 90’), Захарян, Грулев (Гладышев, 71’), Кутицкий, Фомин, Смолов (Тюкавин, 75’).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Роча, Зайнутдинов, Мойзес, Зедлар, Обляков, Карраскаль, Ушаков (Гаич, 83’), Мендес (Гайч, 89’), Чалов (Заболотный, 73’).

«Динамо», одержав восьмую победу и набрав 29 очков, поднялось на четвертую позицию. ЦСКА с тем же количеством очков опустился на пятую строчку. В последних шести матчах чемпионата России у ЦСКА лишь одна победа над московским «Локомотивом» (1:0).