Токио, , 23:26 — REGNUM Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что хотел бы создавать не только видеоигры, но и фильмы. Об этом 13 ноября сообщает портал Kotaku.

Хидэо Кодзима KniBaron

Соответствующее заявление разработчик сделал во время выступления на церемонии вручения наград Anan Awards, которая прошла в Японии. Кодзима получил награду за работу над игрой Death Stranding. В своей речи он отметил, что хотя на протяжении своей карьеры и занимался в основном «цифровыми произведениями», но «хотел бы перейти от игр к таким областям, как кино и музыка».

Напомним, релиз Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года на консоли PlayStation 4, позже игра вышла на PlayStation 5 и ПК. Игра выиграла в трёх номинациях премии The Game Awards 2019: «Лучшая режиссура», «Лучшее музыкальное сопровождение/оригинальная музыка» и «Лучшая актёрская игра» (премии был удостоен актёр Мадс Миккельсен). Всего Death Stranding участвовала в девяти категориях конкурса.

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