Москва, 13 ноября 2022, 21:33 — REGNUM Киевские СМИ распространяют фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан России в рамках частичной мобилизации, это не соответствует действительности. Об этом 13 ноября заявили в Министерстве обороны РФ.
Таким образом в российского оборонном ведомстве прокомментировали информацию о росте количества обращений граждан РФ на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными.
Отмечается, что причиной стало распространение киевскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем.