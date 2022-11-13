Москва, 13 ноября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Киевские СМИ распространяют фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан России в рамках частичной мобилизации, это не соответствует действительности. Об этом 13 ноября заявили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Таким образом в российском оборонном ведомстве прокомментировали информацию о росте количества обращений граждан РФ на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что причиной стало распространение киевскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем.