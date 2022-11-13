Вашингтон, 13 ноября, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет 14 ноября пресс-конференцию после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Индонезии, сообщили в Белом доме.

State.gov Джо Байден и Си Цзиньпин

Отмечается, что встреча лидеров двух стран запланирована на 12:30 мск. В 16:30 мск Байден «выступит с комментариями и ответит на вопросы» журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20.

Читайте также: Байден прибыл в Индонезию