Ростов-на-Дону, 13 ноября 2022, 20:59 — REGNUM Наставник футбольного клуба «Ростов» и национальной сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение отказаться от поста главного тренера сборной Армении.

Валерий Карпин
Валерий Карпин
Светлана Бекетова

«Со мной связывались из сборной Армении до продления контракт с РФС. Да, звонок был. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», — цитирует Валерия Карпина издание «Спорт-Экспресс».

53-летний российский специалист возглавил сборной России в июле 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда пробилась в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

После 17 туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ростов» Карпина, одержав десять побед и набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.