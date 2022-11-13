Ростов-на-Дону, , 20:59 — REGNUM Наставник футбольного клуба «Ростов» и национальной сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение отказаться от поста главного тренера сборной Армении.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«Со мной связывались из сборной Армении до продления контракт с РФС. Да, звонок был. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», — цитирует Валерия Карпина издание «Спорт-Экспресс».

53-летний российский специалист возглавил сборной России в июле 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда пробилась в плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

После 17 туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ростов» Карпина, одержав десять побед и набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.