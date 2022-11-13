Брайтон, Великобритания, 13 ноября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Астон Вилла» из Бирмингема под руководством Уная Эмери в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал победу над «Брайтоном». Основное время встречи, проходившей 13 ноября в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Aleksandr Osipov Унаи Эмери

Оба гола «Астон Виллы» забил 30-летний английский форвард Дэнни Ингз (20’ пенальти, 54’ Дуглас Луис). В составе «Брайтона» отличился хавбек сборной Аргентины Алексис МакАллистер.

Составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Данк, Колвилл, Гросс, Эступиньян (Лэмпти, 81’), Марч, МакАллистер, Троссард, Лаллана (Энсисо, 5’), Кайседо, Уэлбек (Ундав, 59’).

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь (Аугустинссон, 82’), Луис (Дендонкер, 83’), Макгинн, Рэмзи (Янг, 69’), Камара, Ингз (Арчер, 83’), Буэндиа (Бэйли, 74’).

«Астон Вилла», одержав пятую победу в чемпионате и набрав 18 очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 21 очком остался на седьмой позиции.