Вашингтон, 13 ноября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили в Пномпене ракетные пуски КНДР, ситуацию вокруг Тайваня и санкции против России. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Белого дома.

Aimaimyi Флаги США и Японии

«Байден подтвердил непоколебимую приверженность США защите Японии после недавних дестабилизирующих испытаний КНДР баллистических ракет», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что стороны осудили «провокационные действия» Пхеньяна, а также «продолжающееся развитие КНДР ее незаконных программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

Кроме того, Байден и Кисида «подтвердили свою решимость поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также продолжать налагать издержки на Россию».