Москва, , 08:02 — REGNUM В Минэкономразвития поддержали предложение Минсельхоза увеличить квоты на вывоз зерна из России до 25,5 млн тонн.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет о предложении об увеличении тарифной квоты на вывоз зерна за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с 15 февраля до 30 июня 2023 года включительно в совокупном объеме 25,5 млн тонн.

«Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэка поддержала предложение Минсельхоза по увеличению квот на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн», — сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в телеграм-канале.

Квоты скорректированы с учетом рекордного урожая — Россия в 2022 году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн тонн.

«Таким образом, мы полностью обеспечиваем внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур и получаем дополнительные возможности для наращивания экспорта», — пояснила замглавы правительства России.

Речь идет о квоте на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, России в нынешнем сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023 гг.) необходимо вывезти за рубеж 50−60 млн тонн зерна. Это следует из расчетов, основанных на том, что сбор зерна в 2022 году составит «150 млн тонн брутто», 80 млн тонн необходимо на внутреннее потребление, отметила Лут.

В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы.

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