Лондон, , 10:05 — REGNUM Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что он обещает «раскритиковать» Российскую Федерацию на саммите G20 в Индонезии, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20», — заявил Сунак.

«Собака лает, а караван идёт», — отметила Светлана П.

Подавляющее большинство комментаторов не восприняло всерьёз заявление новоявленного британского министра, предшественники которого проводили куда более русофобскую политику, нежели он, но которым не удалось продержаться у власти в рамках положенного им срока. Граждане уверены, что в словах Сунака нет силы, а саму Великобританию настигают самые тяжёлые времена.

«Ох, ну и Сундук. Ножкой топнет, пальчиком погрозит, все испугаются. Ой, страшно!» — издевается Олег Ф.

«Индус во главе Великобритании грозит России. Анекдот какой-то», — подметил Владимир С.

Некоторые комментаторы отмечают, что возгласы британского премьер-министра сменяются возгласами другого британского премьер-министра, а Россия как шла по избранному ею пути, так и продолжает по нему двигаться, несмотря ни на что.

«Ещё одна британская пустышка, которая недолго будет на своём посту», — уверен Адам Ц.

«Скоро и от этого последует неминуемая позорная отставка. Русофобы получают по заслугам, всегда», — считает Илья Р.

Часть людей полагает, что новый британский премьер мог бы самым серьёзным образом заняться экономическими вопросами своего государства, которые требуют самого пристального и неотложного внимания, но, видимо, он уже заранее похоронил какие-либо перспективы Великобритании на светлое будущее.

«Пообещал? Лучше бы пообещал хотя бы исправить то, что Лиза-с-трассы и Бориска натворили в экономике Англии! И что толку от его критики? Мы типа должны испугаться? Ох, нас тут индус дорвавшийся до власти критикует! Ужас-ужас!» — пишет Александр К.

«Господа «мироправители», вы не пробовали для начала поговорить, а уже потом критиковать?» — интересуется Андрей У.

«Сунак ещё к власти прийти не успел, а уже осудил Россию и будет её критиковать. Спрашивается, какой во всём этом смысл. Нет никакого смысла, они просто повторяют одни и те же затёртые мантры, чтобы оправдать свои неудачи. Так людям проще объяснить, почему у них в доме холодно и электричество так дорого стоит», — указывает Максим М.

Нашлись и те, кто отметил, что Великобритания до сих пор пытается играть в послушного питомца на привязи у Соединённых Штатов Америки, надеясь, что хозяин всё-таки соизволит кинуть ей долгожданную кость.

«Ещё одна ручная обезьянка пытается заработать на бананы. Нет, дорогой, хозяин тебе больше ничего не даст, у него у самого дела не самым лучшим образом идут», — написал Валера П.

Напомним, 12 ноября газета Telegraph опубликовала материал, согласно которому премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал «раскритиковать» Российскую Федерацию на саммите G20 в Индонезии.