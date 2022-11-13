Курск, 13 ноября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области обстрелян со стороны ВСУ. Об этом 13 ноября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Сегодня под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, — написал он. — Предварительно зафиксировано семь прилётов».

По его данным, в результате обстрела никто из людей на пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что энергоснабжение в Глушковском районе Курской области после обстрела со стороны ВСУ восстановлено.