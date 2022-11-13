Троицк, Челябинская область, , 20:20 — REGNUM В Троицке Челябинской области бывший сотрудник полиции осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 13 ноября корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Суд ИА REGNUM

Установлено, что в 2021 году этот гражданин помогал своему родственнику, торговавшему контрафактными сигаретами и алкоголем. В частности, предупреждал его о предстоящих проверках.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности южноуральского главка МВД. Суд назначил экс-полицейскому четыре года колонии общего режима.