Троицк, Челябинская область, 13 ноября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области бывший сотрудник полиции осуждён за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 13 ноября корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

ИА REGNUM Суд

Установлено, что в 2021 году этот гражданин помогал своему родственнику, торговавшему контрафактными сигаретами и алкоголем. В частности, предупреждал его о предстоящих проверках.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности южноуральского главка МВД. Суд назначил экс-полицейскому четыре года колонии общего режима.