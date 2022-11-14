Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Материал американского телеканала NBC, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, предполагают американские СМИ, победа демократов в Неваде ознаменует победу демократов, которым достанется 50 мест в Сенате, в то время как республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе лишь 49 мест. Демпартия США оставляет себе контроль над верхней палатой, поскольку в целом в ней 100 мест. Тем не менее есть нюанс: в случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, но таковой сейчас является демократка Камала Харрис, которая очевидным образом не станет подыгрывать своим конкурентам.

«Кто там пророчил сокрушительную победу республиканцев? Зря ждали, у демократов, как всегда, схема мухлежа, чтобы остаться у власти», — считает Иван Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что Демократическая партия самым явным образом использовала нечестные методы политической борьбы, что позволило им оставить Конгресс США под своим контролем, несмотря на огромные экономические и политические проблемы, ставшие вопиющими за время их власти.

«Показательно подтасованные выборы. И они будут ещё что-то про Россию говорить», — подметил Геннадий С.

Часть людей полагает, что тот, кто пророчил республиканцам победу, совершенно не учитывал тот факт, что демократические выборы в США — это миф.

«А счастье было так близко, да, республиканцы?» — обращается Евгений Е.

«Демократы в США власть не отдадут. Финансирование режима Зеленского будет продолжаться. Ну и значит, конца всему этому кошмару ждать не стоит», — пишет Roman R.

Ряд пользователей пророчит Америке новую гражданскую войну, причиной которой станут самые серьёзные за всю историю США противоречия внутри уже катастрофически неоднородного общества.

«Скоро начнётся гражданская война в США!» — предрекает Иван В.

«Байден — это такой себе правитель. Фундамент США под ним трещит по швам, поэтому не удивлюсь, что нас ждёт новая гражданская война в Америке. Потому что простые американские работяги не захотят терпеть такой беспредел», — поделился своим мнением Марат П.

«Грядёт новый майдан в Америке!» — считает Владислав З.

«Ну, сейчас опять в Капитолий майдан пойдут американцы устраивать. Снова будут трупы и никого не накажут, кроме простых людей. Демократия!» — пишет Юркен Ю.

Отдельные комментаторы считают, что для России эти американские выборы не имели вообще никого интереса, поскольку между собой столкнулись две самые русофобские политические силы США.

«Вообще без разницы», — написал Anton K.

«Господи, какая разница, кто у них победил? Политика по отношению к нам у них остаётся неизменной!» — убеждена София М.

«Ничего бы не изменилось, хоть эти, хоть эти — просто бизнес», — отметил Семён И.

«А нам какая разница? И для республиканцев, и для демократов Россия — враг», — указывает Николай П.

Напомним, 13 ноября американский телеканал NBC опубликовал материал, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса.