Вашингтон, 14 ноября 2022, 10:32 — REGNUM Материал американского телеканала NBC, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».
Таким образом, предполагают американские СМИ, победа демократов в Неваде ознаменует победу демократов, которым достанется 50 мест в Сенате, в то время как республиканцы к настоящему моменту обеспечили себе лишь 49 мест. Демпартия США оставляет себе контроль над верхней палатой, поскольку в целом в ней 100 мест. Тем не менее есть нюанс: в случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, но таковой сейчас является демократка Камала Харрис, которая очевидным образом не станет подыгрывать своим конкурентам.
«Кто там пророчил сокрушительную победу республиканцев? Зря ждали, у демократов, как всегда, схема мухлежа, чтобы остаться у власти», — считает Иван Ч.
Многие пользователи пришли к выводу, что Демократическая партия самым явным образом использовала нечестные методы политической борьбы, что позволило им оставить Конгресс США под своим контролем, несмотря на огромные экономические и политические проблемы, ставшие вопиющими за время их власти.
«Показательно подтасованные выборы. И они будут ещё что-то про Россию говорить», — подметил Геннадий С.
Часть людей полагает, что тот, кто пророчил республиканцам победу, совершенно не учитывал тот факт, что демократические выборы в США — это миф.
«А счастье было так близко, да, республиканцы?» — обращается Евгений Е.
«Демократы в США власть не отдадут. Финансирование режима Зеленского будет продолжаться. Ну и значит, конца всему этому кошмару ждать не стоит», — пишет Roman R.
Ряд пользователей пророчит Америке новую гражданскую войну, причиной которой станут самые серьёзные за всю историю США противоречия внутри уже катастрофически неоднородного общества.
«Скоро начнётся гражданская война в США!» — предрекает Иван В.
«Байден — это такой себе правитель. Фундамент США под ним трещит по швам, поэтому не удивлюсь, что нас ждёт новая гражданская война в Америке. Потому что простые американские работяги не захотят терпеть такой беспредел», — поделился своим мнением Марат П.
«Грядёт новый майдан в Америке!» — считает Владислав З.
«Ну, сейчас опять в Капитолий майдан пойдут американцы устраивать. Снова будут трупы и никого не накажут, кроме простых людей. Демократия!» — пишет Юркен Ю.
Отдельные комментаторы считают, что для России эти американские выборы не имели вообще никого интереса, поскольку между собой столкнулись две самые русофобские политические силы США.
«Вообще без разницы», — написал Anton K.
«Господи, какая разница, кто у них победил? Политика по отношению к нам у них остаётся неизменной!» — убеждена София М.
«Ничего бы не изменилось, хоть эти, хоть эти — просто бизнес», — отметил Семён И.
«А нам какая разница? И для республиканцев, и для демократов Россия — враг», — указывает Николай П.
Напомним, 13 ноября американский телеканал NBC опубликовал материал, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии США Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, в результате чего демократы сохраняют контроль над верхней палатой Конгресса.