Париж, 13 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» продлит контракт с 30-летним центральным полузащитником сборной Италии Марко Верратти. Об этом 13 ноября сообщает авторитетной издание L’Equipe.

(сс) Jean Francois Fournier Photographe Марко Верратти

По информации источника, руководство парижского клуба планирует предложить Верратти новое четырехлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Марко Верратти принял участие в 20 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

За «Пари Сен-Жермен» итальянский хавбек выступает с 18 июля 2012 года после перехода из «Пескары» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Верратти в 50 миллионов евро.