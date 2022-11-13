Донецк, , 20:08 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:35 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град».