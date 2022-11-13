Вашингтон, 13 ноября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась в поддержку участия главы Белого дома Джо Байдена в президентских выборах 2024 года.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Я считаю, что да… Он был отличным президентом, и у него замечательный список достижений, с которым можно баллотироваться», — сказала Пелоси в эфире телеканалу ABC, отвечая на вопрос, стоит ли Байдену выдвигаться на второй срок.

В заслугу Байдена Пелоси поставила создание 10 млн рабочих мест, преодоление пандемии COVID-19 и решимость бороться с климатическим кризисом.