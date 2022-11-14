Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, , 11:50 — REGNUM Сообщение главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области о том, что в посёлке Янино-1 Всеволожского района произошло возгорание в храме на общей площади 88 квадратных метров, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Не к добру», — чувствует Ева М.

Многие пользователи не смогли пройти мимо новости о горящей в Ленинградской области церкви. На кадрах, которые можно найти в социальных сетях, видно, что огнём охвачен самый верх купола здания, прямо под православным крестом. К ликвидации пожара были привлечены 12 пожарных и три единицы специальной техники. С момента сигнала о бедствии спасателям понадобилось лишь 10 минут, чтобы прибыть на место и потушить возгорание.

«Надеюсь, что никто не пострадал. Страшное зрелище, как в фильмах у Тарковского», — указывает Геннадий С.

У некоторых комментаторов возникло иррациональные чувство беспокойства. Кто-то, видимо, погружённый в эстетику высокого советского кинематографа, тут же вспомнил произведения великого режиссёра Андрея Тарковского, который демонстрировал зрителю на экране горящие церкви.

«Действительно, горящие церкви — как пылающая от боли душа русского народа. Сразу же Тарковский вспоминается, «Андрей Рублёв». Не хватает нам единства, Отечество в опасности», — считает Людмила У.

Ряд людей полагает, что виновником пожара стали те, кто пренебрегает мерами пожарной безопасности, забыв о том, что речь идёт о сугубо деревянном конусообразном строении, которому лишь дай повод — оно превратится в огромную пылающую свечу.

«К сожалению, у нас храмы постоянно горят. В Сергиеве только сколько раз один и тот же храм горел, пока не сгорел дотла. Так и везде срубы горят. Сколько там свечей, а настил во многих храмах из досок до сих пор», — отметил Артём И.

«Деревянные постройки иногда горят, такое случается. Как и кирпичные, как и панельные», — считает Александр И.

Часть людей полагает, что за огнём, охватившим религиозный объект, стоят простые, но тем не менее роковые проступки человека.

«Просто у нас к деревянным постройкам почему-то никто технику пожарной безопасности не применяет. Горит всё, как правило, из-за случайной спички, из-за случайной свечки. А ведь не так уж и сложно просто противопожарные меры соблюдать. Никто не контролирует», — указывает Василий Т.

«Выглядит церковка словно новая. Деревянный сруб. Красивая. Подсветочка у неё даже сделана красивая. Вот как такую красоту потушить не смогли, я понять не могу. Кто там за пожарные нормы отвечает, кто подписи ставит? Из-за раза в раз халатность и коррупция. Когда уже порядок наведут?» — вопрошает Андрей М.

Напомним, 12 ноября главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области сообщило о том, что в посёлке Янино-1 Всеволожского района произошло возгорание в храме на общей площади 88 квадратных метров. Отмечается, что сигнал о пожаре поступил на пульт управления в 22:40 и благодаря оперативной реакции пожарной бригады огонь удалось локализовать уже в 22:50.