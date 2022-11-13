Москва, 13 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин войдут в тренерский штаб футбольного клуба «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова. Об этом 13 ноября сообщает председатель совета директоров московской команды Юрий Нагорных.

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«Пашинин и Лоськов войдут в его штаб. Федорова там не будет. Я очень ему благодарен, мы предложим ему другие варианты», — цитирует Нагорных РИА Новости.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Пари Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов заключил с московской командой соглашение на полтора года, рассчитанное до конца сезона 2023/24. Специалист объявил об уходе из нижегородского клуба 11 ноября.

На данный момент «Локомотив» с тремя победами и 13 набранными очками занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги.