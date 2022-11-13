Милан, Италия, 13 ноября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. 13 ноября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матче 15-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Фиорентиной» из Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Стартовые составы команд:

«Милан»: Чиприан Тэтэрушану, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Пьер Калюлю, Малик Тьяв, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер, Браим Диас, Раде Крунич, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Додо, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Риккардо Сапонара, Нанитамо Иконе, Софьян Амрабат, Роландо Мандрагора, Артур Кабрал.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Симоне Соццей. Ассистенты главного судьи — Лука Мондин и Давиде Моро.

На данный момент «Милан», одержав девять побед и набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» с 19 очками располагается на 11-й строчке.