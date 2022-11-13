Торонто, Канада, 13 ноября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В канадском городе Торонто на одной из улиц произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — неизвестный открыл стрельбу. Об этом 13 ноября сообщил телеканал CTV.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По последним данным, инцидент, в результате которого погиб один человек, произошел в районе Скарборо.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски злоумышленника.

Мотивы преступника также пока не известны.