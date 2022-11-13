Вашингтон, 13 ноября 2022, 19:44 — REGNUM Советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан в ходе последней встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Москвой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным агентства, чиновники США предложили Киеву показать открытость к идее переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима Давид Арахамия заявил, что переговоры между Киевом и Москвой могут состояться во второй половине 2023 года.
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