Вашингтон, 13 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан в ходе последней встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Москвой. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным агентства, чиновники США предложили Киеву показать открытость к идее переговоров.

«Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах, в том числе о пересмотре своей заявленной цели… восстановить контроль над Крымом», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима Давид Арахамия заявил, что переговоры между Киевом и Москвой могут состояться во второй половине 2023 года.

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