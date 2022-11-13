Стамбул, Турция, 13 ноября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Матч 14-го тура чемпионата Турции по футболу сезона 2022/23 «Бешикташ» — «Антальяспор» перенесен на неопределенный срок из-за взрыва в центре Стамбула. Об этом 13 ноября сообщает телеканал NTV.

Firuza Эмблема клуба «Бешикташ»

«Матч «Бешикташ» — «Антальяспор» в Стамбуле перенесен из-за мер безопасности. Болельщики покидают стадион, приняты усиленные меры безопасности», — информирует телеканал.

По информации источника, матч должен был состояться в 20:00 по местному времени, но игру решили перенести, а болельщиков попросили покинуть стадион «Водафон Арена». После 13 сыгранных туров «Бешикташ», одержав шесть побед и набрав 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

Ранее сообщалось, что в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв на туристической улице Истикляль. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 пострадавших.