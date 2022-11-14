Луганск, , 08:54 — REGNUM Заявление уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике Виктории Сердюковой о том, что киевская сторона передала в Россию тело военнослужащего Народной милиции ЛНР с прижизненными следами пыток, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«В ходе состоявшегося с [киевской] стороной обмена телами погибших военнослужащих один из трупов был опознан родственниками. На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток», — заявила Сердюкова.

«Светлая память мученику. Нам надо сплотиться ещё больше, а к нацистам следует испытывать меньше жалости и гуманизма», — считает Иван В.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз Киев позволяет себе совершать изуверские акты по отношению к российским военнослужащим, то нацисты заслуживают того, чтобы с ними более не считались.

«Ещё раз подтверждается необходимость, что надо что-то решать с террористическим государством самым жёстким образом», — написала Санетта М.

«Весь личный состав гестапо киевского режима должен быть уничтожен под корень, и так, чтобы следа не осталось! Это касается и наёмников!» — указывает Гамлет Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что тот кошмар, который творит киевский неонацистский режим, должен встретить убедительный ответ со стороны России.

«Хоть один с нашей стороны нацист был отдан Киеву со следами пыток? Ну хоть один?! Господи, какие же они звери», — написал Павел И.

Часть людей полагает, что содержание киевских военнопленных должно соответствовать тем порядкам, которые заведены на подконтрольной Киеву территории бывшей УССР.

«Считаю, что пленных бандеровцев должны охранять солдаты, побывавшие в их плену. Простое и эффективное лекарство», — поделился своим мнением Diodemius D.

Ряд пользователей указывает на то, что истерзанные пытками трупы наших военных должны послужить запретом представителям российской власти иметь хоть какие-либо контакты с киевскими нацистами.

«Ну, и как с ними после этого о примирении можно говорить? Это же звери. А звери не живут с людьми», — поделилась своим мнением Светлана П.

«После таких вот случаев, меня честно удивляет, что среди наших руководителей находятся те, кто хочет о чём-то договориться с этими изуверами», — отметил Николай К.

Нашлись и те, кто призывает граждан не забывать, что ужасные пытки в киевских застенках не могут быть оправданием для применения зеркальных мер. Граждане уверены, что мы только потому и победим, что не забудем свой человеческий облик, как это сделали в Киеве.

«Нацисты — это сатанисты. Все их методы на это указывают», — пишет Людмила К.

«Такие вещи в очередной раз доказывают, что Россия стоит на стороне добра, а Киев на стороне сатаны. И не можем мы действовать такими же методами, как сатана. Поэтому борьба наша страшна и тяжела, но таков путь к Богу», — считает Валентина Е.

Напомним, 12 ноября уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила РИА Новости о том, что киевская сторона передала в Россию тело военнослужащего Народной милиции ЛНР с прижизненными следами пыток.