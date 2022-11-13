Донецк, 13 ноября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) поблагодарил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом он написал в Telegram.

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР», — отметил Пушилин.

То, что студенты в ДНР и ЛНР, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах, совершенно справедливо, добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, дал президент России Владимир Путин.