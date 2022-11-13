Вашингтон, 13 ноября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. У Демпартии остаются шансы сохранить контроль над Конгрессом США, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

U.S. Embassy Ghana Нэнси Пелоси

Демократы получили большинство в Сенате, но отстают от республиканцев по числу мест в палате представителей, где продолжается подсчет голосов.

«Мы все еще думаем, что у нас есть шанс победить», — сказала она в эфире телеканала CNN.

Несмотря на результаты выборов, понятно, что ожидавшаяся «большая республиканская волна» окажется в худшем случае «маленьким крошечным дождиком», добавила Пелоси.

По данным телеканала, республиканцы пока набирают 211 мест в палате представителей, у демократов — 202. Для большинства требуется не менее 218.