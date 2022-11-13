Москва, 13 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. 13 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в центральном матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Стартовые составы команд:

«Динамо» (расстановка 4-3-3): Антон Шунин — Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль, Саба Сазонов, Эли Даса — Даниил Фомин, Арсен Захарян, Александр Кутицкий – Вячеслав Грулев, Федор Смолов, Муми Нгамалё.

Главный тренер: Славиша Йоканович.

ЦСКА (расстановка 3-4-3): Игорь Акинфеев — Бруно Фукс, Иван Обляков, Виллиан Роча — Мойзес, Виктор Мендес, Саша Зделар, Егор Ушаков – Хорхе Карраскаль, Бахтиёр Зайнутдинов, Федор Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов.

В последний раз ЦСКА и «Динамо» играли между собой 8 октября в матче 12-го тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Виллиан Роча (13’ Константин Кучаев) и Федор Смолов (44’).