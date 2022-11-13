Пекин, 13 ноября 2022, 19:17 — REGNUM Соединенные Штаты рискуют оказаться посмешищем из-за влиятельных американских политологов, которые пренебрегают истиной в угоду политкорректности. Об этом 13 ноября пишет китайское издание Global Times.
Автор статьи отметил, что американского эксперта Джона Миршаймера подвергли критике за мнение, которое идет вразрез с политкорректностью. Ранее эксперт заявил, что в продолжающемся кризисе на территории б. УССР виноваты США и НАТО. Автор добавил, что позиция Миршаймера противоречит существующей в США политкорректности.
Другими словами, в Соединенных Штатах нет места для дискуссий о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте, единственным «виновником» должна быть Россия, передает РИА Новости.