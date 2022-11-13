Пекин, 13 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рискуют оказаться посмешищем из-за влиятельных американских политологов, которые пренебрегают истиной в угоду политкорректности. Об этом 13 ноября пишет китайское издание Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Те, кто когда-то были на вершине славы, однажды могут стать посмешищем. Это забавная часть истории. Возможно, США стоит задуматься об этом. Если они продолжат придерживаться неверного пути, не проводя структурных реформ, то однажды настанет конец истории их системы», — пишет издание.

Автор статьи отметил, что американского эксперта Джона Миршаймера подвергли критике за мнение, которое идет вразрез с политкорректностью. Ранее эксперт заявил, что в продолжающемся кризисе на территории б. УССР виноваты США и НАТО. Автор добавил, что позиция Миршаймера противоречит существующей в США политкорректности.

Другими словами, в Соединенных Штатах нет места для дискуссий о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте, единственным «виновником» должна быть Россия, передает РИА Новости.