Лондон, , 19:14 — REGNUM 13 ноября в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» футбольный клуб «Фулхэм» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Нил Дэвис.

Стартовые составы команд:

«Фулхэм»: Бернд Лено, Тим Рим, Бобби Рид, Исса Диоп, Энтони Робинсон, Харри Уилсон, Том Кэрни, Андреас Перейра, Виллиан, Жоау Пальинья, Карлос Винисиус.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линлелеф, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Люк Шоу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Кристиан Эриксен, Маркус Рэшфорд, Энтони Эланга, Антони Марсьяль.

В последний раз «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой 18 мая в матче 37-го тура АПЛ 2021/22. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани (15’ Бруну Фернандеш) и Джо Брайан (76’ Бобби Рид).