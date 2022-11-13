Джакарта, , 19:13 — REGNUM Лидеров стран Запада смягчить риторику в отношении России в рамках саммита «Группы двадцати» (G20) призвал президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом 13 ноября пишет Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении издания говорится, что представители Индонезии, в частности, президент Джоко Видодо, оказывают давление на американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц, «чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики».

По словам собеседников газеты, власти Индонезии надеются, что Москва «согласится на коммюнике по завершении встречи».

Напомним, 15–16 ноября на Бали пройдёт саммит G20.