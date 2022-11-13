Анкара, 13 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Генконсульство России в Стамбуле пока не располагает информацией о гражданах РФ, которые могли пострадать в при взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль.

Стамбул

«На данный момент у нас нет информации на этот счет. Есть только информация о том, что при взрыве пострадали 11 человек», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами взрыва на улице Истикляль в Стамбуле, по предварительным данным, стали четыре человека, еще 38 получили ранения.

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