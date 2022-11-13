Донецк, , 18:49 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:28 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов.