Химки, Московская область, 13 ноября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. 13 ноября футбольный клуб «Сочи» под руководством Александра Точилина одержал уверенную победу над подмосковными «Химками». Встреча, проходившая в Химках на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 0:2.

Светлана Бекетова Георгий Мелкадзе

Забитыми мячами в составе гостей отметились Георгий Мелкадзе (33’ Жоаозиньо) и Владислав Сарвели (85’ Лука Джорджевич). Единственную красную карточку на 90+4-й минуте встречи получил 21-летний полузащитник «Химок» Данил Казанцев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Статистика матча («Химки»/ «Сочи»)

Удары 11/15

Удары в створ 1/8

Владение 57%/43%

Угловые ¼

Нарушения 12/9

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Чежия (Никитин, 87’), Идову, Волков, Боженов (Мирзов, 46’), Магомедов, Казанцев, Гулиев (Дулаев, 80’), Руденко (Гбане, 69’), Долгов (Садыгов, 79’), Зуев.

«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Макарчук, Заика (Мещанинов, 80’), Маргасов, Миладинович (Кравцов, 28’), Юсупов, Терехов, Бурмистров (Сарвели, 68’), Жоаозиньо, Мелкадзе (Джорджевич, 80’).

«Сочи», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, укрепился на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 12 очками остались на предпоследнем 15-м месте.