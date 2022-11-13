Сеул, 13 ноября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Лидеры США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль во время двусторонней встречи в Камбодже обсудили «беспрецедентные провокации» КНДР, сообщает агентство Yonhap.

army. mil Флаги США и Южной Кореи

«Лидеры выразили общую обеспокоенность относительно недавних беспрецедентных агрессивных провокаций Северной Кореи и согласились поддерживать и укреплять взаимодействие, а также совместную обороноспособность Республики Корея и США», — говорится в сообщении.

Юн Сок Ёль отметил, что с начала года Северная Корея совершила не менее 38 ракетных испытаний, включая пуски крылатых ракет.